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Опубликованы фотографии салона BMW X7
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Опубликованы фотографии салона BMW X7 

Южный автомобиль 42 минуты назад
Фото: Южный автомобиль
Фотошпионам удалось снять интерьер самого большого кроссовера в линейке BMW. Салон BMW X7 опубликовало издание Motor1. На представленной фотографии запечатлен момент тестирования внешним компьютером бортовых сетей и системных датчиков. При этом салон наполовину разобран. Вероятнее всего, снимок был сделн на заводе в американском городе Спартанбурге в Южной Каролине, где находится завод BMW. Как сообщает издание новый BMW X7 построен на модульной платформе CLAR, на которой уже базируются седаны 7-й и 5-й серий. Вместе с салоном американский сайт опубликовал и фотографии новинки в камуфляже.
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