Опубликованы фотографии салона BMW X7 

Фотошпионам удалось снять интерьер самого большого кроссовера в линейке BMW. Салон BMW X7 опубликовало издание Motor1. На представленной фотографии запечатлен момент тестирования внешним компьютером бортовых сетей и системных датчиков. При этом салон наполовину разобран. Вероятнее всего, снимок был сделн на заводе в американском городе Спартанбурге в Южной Каролине, где находится завод BMW. Как сообщает издание новый BMW X7 построен на модульной платформе CLAR, на которой уже базируются седаны 7-й и 5-й серий. Вместе с салоном американский сайт опубликовал и фотографии новинки в камуфляже.