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Электрический внедорожник Ford Mach 1: первые изображения
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Электрический внедорожник Ford Mach 1: первые изображения 

LiveCars.Ru 21 минуту назад
Фото: LiveCars.Ru
В ближайшее время американская компания Ford планирует представить полностью электрический внедорожник, известный под названием Mach 1. Пока автогигант готовится к презентации электрокара, независимые художники уже готовы показать, как будет выглядеть экологически чистый SUV.
Своим видением будущего электрокара повышенной проходимости поделилось популярное издание Carscoops. По мнению независимых дизайнеров, серийный электрический кросс Ford Mach 1 получит новый, стильный дизайн экстерьера, который будет отличаться от всех серийных машин «Голубого Овала».
Например, у электрического внедорожника Ford Mach 1 будет внушительная трапециевидная передняя решётка, дополнительная чёрная глянцевая отделка и оригинальные С-образные светодиодные ходовые огни. Также автомобиль получит защитный пластиковый обвес и массивные колёса.
При этом свободные художники полагают, что серийный электрокар Ford Mach 1 получит столь популярный кузов кросс-купе. Как это будет в действительности, остаётся только догадываться. Что касается технического оснащения американской новинки.
По неофициальным данным, электромобиль повышенной проходимости Ford Mach 1 будет оснащён инновационными аккумуляторными батареями, благодаря которым у машины будет «внушительны запас хода». Кроме этого, в арсенале новинки будет значиться система быстрой зарядки.
Остаётся лишь добавить, что американская новинка должна официально дебютировать в 2020 году.
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