Ram Rebel TRX получит мощность 707 л.с., а Rebel TR — 520 лошадиных сил

В 2016 году Ram представил концепцию Rebel TRX для бездорожья. Он был разработан, чтобы оценить интерес общественности к транспортному средству, которое должно было составить конкуренцию Ford F-150 Raptor.

В нынешнем году производитель представил новый Ram 1500 в нескольких концепциях и стилях.

Инсайдеры сообщают, что новинки появятся на рынке не раньше 2021 года и модели Rebel TRX и Rebel TR покажут высокую производительность.

В частности Ram Rebel TR оснастят 7,0-литровым мотором V8. Двигатель под кодовым названием Banshee предположительно от боевого самолета McDonnell F2H Banshee, производит около 520 лошадиных сил. Это меньше, чем концепция TRX, генерируемая из 6-литрового V8 с наддувом, который составлял 575 л.с.