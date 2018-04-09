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Ram Rebel TRX получит мощность 707 л.с., а Rebel TR — 520 лошадиных сил
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Ram Rebel TRX получит мощность 707 л.с., а Rebel TR — 520 лошадиных сил 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
В 2016 году Ram представил концепцию Rebel TRX для бездорожья. Он был разработан, чтобы оценить интерес общественности к транспортному средству, которое должно было составить конкуренцию Ford F-150 Raptor.
В нынешнем году производитель представил новый Ram 1500 в нескольких концепциях и стилях.
Инсайдеры сообщают, что новинки появятся на рынке не раньше 2021 года и модели Rebel TRX и Rebel TR покажут высокую производительность.
В частности Ram Rebel TR оснастят 7,0-литровым мотором V8. Двигатель под кодовым названием Banshee предположительно от боевого самолета McDonnell F2H Banshee, производит около 520 лошадиных сил. Это меньше, чем концепция TRX, генерируемая из 6-литрового V8 с наддувом, который составлял 575 л.с.
Ram Rebel TRX, который использует тот же 6,2-литровый двигатель V8 с турбонаддувом от Dodge Charger и Challenger Hellcats. Силовой агрегат TRX будет производить 707 л.с., которые, как известно, создаются двигателями Hellcat.
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