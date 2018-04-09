Открытый суперкар Acura NSX Roadster дебютирует в 2018 году

До конца текущего года японская компания Honda предложит клиентам открытую версию гибридного суперкара NSX. В США эта спортивная 2-дверная модель предлагается под брендом Acura . Об этом сообщает немецкое издание Autobild, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.

К сожалению, в настоящий момент в нашем распоряжении нет даже шпионских фотографий открытой модели Honda/ Acura NSX Roadster. Как отмечает издание, родстер будет питаться от такой же силовой установки, что и одноименное купе.

Напомним, спортивная 2-дверная модель Honda/Acura NSX нового поколения питается от 3,5-литрового двигателя внутреннего сгорания V6 с двойным наддувом и трёх электромоторов. Суммарная отдача — 573 лошадиные силы. Гибридной купе «выстреливает» с 0 до 100 км/ч за три секунды.

Помимо всего прочего, также стоит напомнить о том, что в интернете ходят слухи о появлении на рынке «заряженного» купе Honda/Acura NSX Type R. Такой автомобиль получит ряд доработок технической «начинки», благодаря которым увеличится производительность.