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Открытый суперкар Acura NSX Roadster дебютирует в 2018 году
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Открытый суперкар Acura NSX Roadster дебютирует в 2018 году 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
До конца текущего года японская компания Honda предложит клиентам открытую версию гибридного суперкара NSX. В США эта спортивная 2-дверная модель предлагается под брендом Acura. Об этом сообщает немецкое издание Autobild, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.
К сожалению, в настоящий момент в нашем распоряжении нет даже шпионских фотографий открытой модели Honda/Acura NSX Roadster. Как отмечает издание, родстер будет питаться от такой же силовой установки, что и одноименное купе.
Напомним, спортивная 2-дверная модель Honda/Acura NSX нового поколения питается от 3,5-литрового двигателя внутреннего сгорания V6 с двойным наддувом и трёх электромоторов. Суммарная отдача — 573 лошадиные силы. Гибридной купе «выстреливает» с 0 до 100 км/ч за три секунды.
Помимо всего прочего, также стоит напомнить о том, что в интернете ходят слухи о появлении на рынке «заряженного» купе Honda/Acura NSX Type R. Такой автомобиль получит ряд доработок технической «начинки», благодаря которым увеличится производительность.
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