Продажи новых автомобилей снизились в Италии на 6%

Продажи новых автомобилей снизились в Италии на 6% Рост рынка Италии, зафиксированный в феврале на уровне 1,4%, сменился в марте 6-процентным спадом продаж. В прошлом месяце в стране было продано 213 731 ед. авто. В первом квартале итальянский авторынок сократился на 1,5% к прошлогоднему показателю — до 574 130 ед. авто.

В марте нынешнего года продажи автомобилей в канале физлиц снизились на 15% до 107 107 ед., при этом доля этого канала сократилась на 5 процентных пунктов. В канале продаж юрлицам был зафиксирован 5-процентный прирост (всего 65 772 ед. авто).

За отчетный месяц в Италии на 28% снизились продажи местных автопроизводителей (до 59 880 ед. авто). Так, третий месяц подряд отмечается спад продаж у FIAT . В марте компания реализовала на родном рынке 40 228 машин, на 20% меньше, чем годом ранее. Спад продаж по результатам первого квартала составил 15%, показатели сократились до 107 211 ед. авто. У Jeep , наоборот, отмечается стремительный рост. В марте марка реализовала в Италии 8609 машин, на 77% больше, чем годом ранее. На 17% в тот же период выросли продажи у Alfa Romeo — до 5372 ед. авто.

Среди иностранных автопроизводителей на авторынке Италии лидирует Volkswagen — 18 108 авто, проданных в марте (+9%), а также 47 761 ед., реализованных в первом квартале (+10%).

В России, как ранее стало известно из сообщения «Автостат Инфо», в марте объем продаж новых машин вырос на 14% к соответствующему периоду прошлого года до 157 279 ед. авто.