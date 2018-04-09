Ещё
Электрифицированных Audi RS ждать недолго
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрифицированные Audi RS «появятся скоро» 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Audi
Всем известно, что Audi нещадно отстает от конкурентов (поэтому и продажи падают), но скоро состоится прорыв. Менеджер по продуктам RS Энтони Габрис заявил, что ждать до появления электрифицированных спорткаров Audi ждать совсем немного.
Подробностей о первой электрифицированной модели пока нет. Но, скорее всего, это будет SUV. И, весьма вероятно, что это будет Audi Q8. Ведь чуть больше года назад немцы представили концепцию Q8 Sport с 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, объединенным с электроприводом. Суммарная мощность установки 476 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 275 км/ч., разгон до сотни за 4,7 сек.
В то же время Гарбис сказал, что «R8 — автомобиль двигателя V10» и он не получит гибридную версию в ближайшее время.
Car-Mania: последние новости
Alfa Romeo Giulia — купе с мотором Ferrari Chevrolet представит новый Corvette в конце года Тест-драйв Volkswagen Tiguan Sport Line 2,0 TSI (220 л.с.) DSG-7 4-Motion
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Названы сроки роста цен на бензин16
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q73
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение