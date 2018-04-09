Электрифицированных Audi RS ждать недолго

Электрифицированные Audi RS «появятся скоро»

Всем известно, что Audi нещадно отстает от конкурентов (поэтому и продажи падают), но скоро состоится прорыв. Менеджер по продуктам RS Энтони Габрис заявил, что ждать до появления электрифицированных спорткаров Audi ждать совсем немного.

Подробностей о первой электрифицированной модели пока нет. Но, скорее всего, это будет SUV. И, весьма вероятно, что это будет Audi Q8. Ведь чуть больше года назад немцы представили концепцию Q8 Sport с 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, объединенным с электроприводом. Суммарная мощность установки 476 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 275 км/ч., разгон до сотни за 4,7 сек.

В то же время Гарбис сказал, что «R8 — автомобиль двигателя V10» и он не получит гибридную версию в ближайшее время.