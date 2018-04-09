Премьеры Nissan в апреле: новый электрокар и рамный внедорожник Terra

Компания Nissan рассказала о новинках, которые будут представлены в рамках Пекинского автосалона. Мотор-шоу откроется 25 апреля текущего года.

В Пекине японская марка представит три электромобиля: Leaf второго поколения, концептуальный кросс IMx Kuro, а также новую модель. Подробности о последней премьере пока держатся в секрете — неизвестно даже то, будет ли это «самостоятельный» электрокар или же на мотор-шоу привезут «зелёную» версию одного из нынешних «ниссанов».

Новый Leaf дебютировал осенью прошлого года, электрохэтч уже доступен в Японии, Европе и США. Модель оснащается 150-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 40 кВт*ч. Ожидается, что китайский вариант получит ту же силовую установку. Запас хода европейской версии равен 378 км (по циклу NEDC), «заправить» электромобиль можно за 6-8 часов, быстрая зарядка (до 80%) займет 40 минут.

Отметим, Leaf первого поколения в Китае продают под маркой Venucia — это совместный проект Nissan и Dongfeng. Модель Venucia E30 предлагается с электромотором мощностью 109 л.с. и батареей ёмкостью 24 кВт*ч, на одной зарядке такой автомобиль может проехать около 175 км.

Концептуальный кроссовер Nissan IMx Kuro показали в Женеве в марте 2018-го, он является модернизированной версией прошлогоднего прототипа IMx. В основе «паркетника» лежит новая платформа Nissan, предназначенная для будущих электрокаров марки. Кросс получил два электродвигателя с суммарной отдачей в 435 л.с., запас хода — более 600 километров.

Также в Пекине состоится публичная премьера серийного рамного внедорожника Nissan Terra, который построен на базе пикапа Navara последней генерации. В линейке бренда новинка займет нишу предыдущего Pathfinder (эта модель со сменой поколений превратилась в кроссовер) и Paladin (создан на базе Navara позапрошлого поколения), его главными конкурентами станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport . Длина внедорожника равна 4 882 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 835 мм, колесная база — 2 850 мм.

Nissan Terra планируют продавать не только в Китае, но и в других азиатских странах, их полный перечень пока не оглашен. В Поднебесной внедорожник предложат с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 184 л.с. от Navara, двигатель сочетается с «механикой» или «автоматом». Привод, вероятно, будет задним или полным. На других рынках еще наверняка появится Terra с дизелями 2.3 и 2.5, у «донорского» пикапа мощность этих моторов варьируется от 163 до 190 л.с.

Кстати, презентация Nissan Terra для китайских журналистов состоится раньше публичного дебюта, она пройдет 12 апреля. Тогда же, скорее всего, будут объявлены цены и начнется прием заказов.

По материалам: www.kolesa.ru