LADA XRAY продолжает терять популярность в России

Отечественная модель LADA XRAY продолжает терять популярность у россиян. Так, как отмечает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам марта 2018 года в РФ было реализовано 2 957 таких автомобилей, что на 2,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают эксперты и аналитики издания, объём рынка модели LADA XRAY в России показывает отрицательную динамику второй месяц подряд. Отмечается, что в феврале текущего года продажи этого автомобиля в стране сократился на 9,6 процента.

Тем не менее, по итогам первых трёх месяцев 2018 года (первого квартала) модель LADA XRAY осталась в «плюсе»: за отчётный период «АвтоВАЗ» реализовал 6 786 таких автомобилей, что на 1 процент больше, чем в период январь–март 2017 года.

Как отмечает агентство, модель LADA XRAY по-прежнему входит в топ-20 самых продаваемых автомобилей российского рынка. Согласно данным производителя, в настоящее время стоимость LADA XRAY варьируется от 614 900 до 845 900 рублей.