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Mercedes-AMG C 43 и Kia Stinger сравнили в разгоне на автобане
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Mercedes-AMG C 43 и Kia Stinger сравнили в разгоне на автобане 

Motor.ru 15 минут назад
Фото: Motor.ru
«Заряженный» Mercedes-AMG C 43 сравнили в разгоне по автобану с корейским лифтбеком Kia Stinger в комплектации GT. Ролик с заезда размещен на YouTube-канале AutoTopNL.
Дорестайлинговая версия Mercedes-AMG C 43 комплектуется трехлитровым бензиновым турбомотором V6, отдача которого составляет 367 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. После обновления отдача выросла до 390 сил. Kia Stinger GT комплектуется турбированным двигателем 3.3 V6. Он развивает 370 сил. В конце видео корейский лифтбек разогнался до 270 километров в час.
Ранее на канале AutoTopNL появилось видео, в котором сравнивается разгон седана BMW M550d нового и предыдущего поколений.
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