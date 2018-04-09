На тестах замечены новые модели LADA

Как отмечает издание, замаскированные прототипы новинок «АвтоВАЗа» были замечены на дорогах общего пользования в Тольятти. Никакой официальной информации о новых моделях LADA в настоящее время нет.

Напомним, совсем недавно в сети появились дизайнерские скетчи обновлённого седана LADA Granta. Как отмечалось ранее, популярный автомобиль получит пересмотренную переднюю часть, выполненную в стилистике моделей Vesta и Xray. Кроме этого седан получит новый капот и крышку багажного отделения, а также модифицированную светотехнику.

Что касается второй новинки «АвтоВАЗа». Кросс-модификация LADA Xray, скорее всего, получит неокрашенный пластиковый обвес, оригинальное оформление салона и увеличенный дорожный просвет.

Сейчас предполагается, что официальная премьера обоих новинок состоится в рамках Международного Московского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в конце августа.