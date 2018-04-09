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Названы самые живучие автомобили
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Названы самые живучие автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Для многих современных машин подобные пробеги фактически недостижимы. Тем не менее, на планете еще есть выносливая и поразительно живучая техника. Интернет-ресурс ISeeCars назвал героев нашего времени, проанализировав данные по 13,5 миллионам машин, выпущенных с 1981 по 2017 год.
Львиную долю хит-парада составляют полноразмерные SUV. В лидерах — Toyota Sequoia. В настоящее время 6,6% от общего количества этой модели имеют пробег свыше 320 тысяч километров. Вторую строчку занял Ford Expedition (5,4%), а на третьем месте слегка отставший от него Chevrolet Suburban (5,2%). Следом идет среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%), аналог Chevy Suburban.
Во второй пятерке отметился Chevy Tahoe (3,8%) и его чуть более люксовый аналог GMC Yukon (2,8%), а также среднеразмерный пикап Toyota Tacoma (2,6%). Единственный седан в рейтинге — большая переднеприводная Toyota Avalon (2,4%). Есть и минивэн Honda Odyssey с тем же результатом (2,4%).
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