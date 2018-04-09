Названы самые живучие автомобили

Для многих современных машин подобные пробеги фактически недостижимы. Тем не менее, на планете еще есть выносливая и поразительно живучая техника. Интернет-ресурс ISeeCars назвал героев нашего времени, проанализировав данные по 13,5 миллионам машин, выпущенных с 1981 по 2017 год.