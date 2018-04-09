Ещё
Появились первые фотографии хардкорной BMW M2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились первые фотографии хардкорной BMW M2 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии спорткупе BMW M2 в хардкорной версии Competition. От обычной «Эмки» новинка отличается передним бампером измененной формы, другими боковым зеркалами, решеткой радиатора, а также новыми 19-дюймовым колесные дискам. Снимки машины опубликованы BMW Blog Slovenia.
По предварительной информации, BMW M2 Competition получит более мощный двигатель: отдача трехлитровой «битурбошестерки» увеличится с 370 (465 Нм) до 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» M2 Competition сможет разгоняться за 4,2 секунды — на 0,1 секунды быстрее обычной версии.
В салоне спорткупе появится новые кресла, как у M4, красная кнопка запуска двигателя и кнопки смены режимов работы управляющей электроники на руле.
Публичный дебют новинки, вероятно, состоится на Пекинском автосалоне 25 апреля текущего года.
На российском рынке BMW M2 доступен с механической или роботизированной трансмиссией. Минимальная цена модели — 3 590 000 рублей.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
930-сильный дрифт-кар Ferrari сгорел в дебютной гонке Mercedes-AMG C 43 и Kia Stinger сравнили в разгоне на автобане Buick сделал электрический кроссовер для китайцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
На тестах замечены новые модели LADA
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
«Оку» показали в стиле Lada Vesta
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение