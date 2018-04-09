«АвтоВАЗ» вернет на дороги «Оку»

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность реанимировать популярную малолитражку ВАЗ-1111. Информация об этом и фото обновленной «Оки» появились на портале "Колёса.ру" , передает "Уралинформбюро"

Судя по экстерьеру, за основу возьмут зарекомендовавший себя годами кузов, но добавят ему фирменного Х-стиля Lada . Малолитражку украсят крупной решеткой радиатора и характерными подштамповками на боковинах. В стиле модели Xray будет выполнена и ниша номерного знака.

Модернизация ждет также оптику — фары сделают более прямоугольными, чтобы выдержать стилистику кузова, а задние фонари осовременят. При этом большая функциональная дверь багажника сохранит свой прежний проем.

Стоит отметить, что первая «Ока» сошла с конвейера в 1987 году. До 2008 года три завода — ВАЗ, СеАЗ и КамАЗ — выпустили более 700 тысяч малолитражек.