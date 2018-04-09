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«АвтоВАЗ» вернет на дороги «Оку»
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«АвтоВАЗ» вернет на дороги «Оку» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность реанимировать популярную малолитражку ВАЗ-1111. Информация об этом и фото обновленной «Оки» появились на портале "Колёса.ру", передает "Уралинформбюро".
Судя по экстерьеру, за основу возьмут зарекомендовавший себя годами кузов, но добавят ему фирменного Х-стиля Lada. Малолитражку украсят крупной решеткой радиатора и характерными подштамповками на боковинах. В стиле модели Xray будет выполнена и ниша номерного знака.
Модернизация ждет также оптику — фары сделают более прямоугольными, чтобы выдержать стилистику кузова, а задние фонари осовременят. При этом большая функциональная дверь багажника сохранит свой прежний проем.
Стоит отметить, что первая «Ока» сошла с конвейера в 1987 году. До 2008 года три завода — ВАЗ, СеАЗ и КамАЗ — выпустили более 700 тысяч малолитражек.
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