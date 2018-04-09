Автоконцерны США отказываются от производства компактных авто 

Американские автопроизводители отказываются от производства компактных автомобилей. Это связано с растущей популярностью кроссоверов и внедорожников, которые вытесняют с рынка другие классы машин.
За пять лет начиная с 2012 года доля низких и небольших машин — купе, седанов, хэтчбеков и даже компактвенов на американском авторынке упала с 51% до 37% в 2017 году.
Пикапы, внедорожники и кроссоверы зачастую требуют объемных силовых агрегатов, которые потребляют много топлива. Однако в последние годы цены на энергоносители существенно снизились, а энергоэффективность сегмента SUV только повышается с учетом распространения электрокаров. При этом аналитики отмечают, что даже большие седаны представительского класса выходят из моды.
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В связи с этим, к примеру, в Chevrolet приняли решение отказаться от субкомпактного Chevrolet Sonic, а также планируют свернуть производство легендарного седана Chevrolet Impala.
Ford остановит производство компактной Fiesta и седана Taurus на территории США. Под сокращение также может попасть компактвен Fusion.
Fiat Chrysler уже отказался от знаменитых Chrysler 200 и Dodge Dart, а в скором времени могут остановиться и конвейеры для Dodge Charger и Chrysler 300. Вместо этого концерн намерен сконцентрироваться на производстве пикапов F-150 и новых моделей внедорожников Jeep, которые возымели успех на рынке в последние годы.
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