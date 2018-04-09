Автоконцерны США отказываются от производства компактных авто

Американские автопроизводители отказываются от производства компактных автомобилей. Это связано с растущей популярностью кроссоверов и внедорожников, которые вытесняют с рынка другие классы машин.

За пять лет начиная с 2012 года доля низких и небольших машин — купе, седанов, хэтчбеков и даже компактвенов на американском авторынке упала с 51% до 37% в 2017 году.

Пикапы, внедорожники и кроссоверы зачастую требуют объемных силовых агрегатов, которые потребляют много топлива. Однако в последние годы цены на энергоносители существенно снизились, а энергоэффективность сегмента SUV только повышается с учетом распространения электрокаров. При этом аналитики отмечают, что даже большие седаны представительского класса выходят из моды.

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Ford остановит производство компактной Fiesta и седана Taurus на территории США. Под сокращение также может попасть компактвен Fusion.

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