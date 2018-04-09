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930-сильный дрифт-кар Ferrari сгорел в дебютной гонке
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930-сильный дрифт-кар Ferrari сгорел в дебютной гонке 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В США во время дебютной гонки в Лонг Бич, штат Калифорния, загорелся уникальный, 930-сильный дрифт-кар, построенный на базе Ferrari 599 GTB. Видео пожара опубликовано на странице Network A в Twitter.
Возгорание произошло во время парного дрифта с другим участником соревнований. За рулем Ferrari находился гонщик Федерико Шерифо. Он не пострадал. Из-за пожара у автомобиля практически полностью сгорела передняя часть кузова.
Дрифт-кар Ferrari оснащен шестилитровым двигателем V12, который укомплектовали парой турбин. За счет них отдача выросла с 630 до 930 лошадиных сил. Машину оснастили шестиступенчатой механической коробкой передач с карбоновым сцеплением, гоночной подвеской Ohlins, аэродинамическим обвесом и 20-дюймовыми колесами.
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