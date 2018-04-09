Jaguar готовит «убийцу» Porsche Cayenne

Превзойти Porsche Cayenne — мечта многих автопроизводителей. Вот и компания Jaguar попытается потеснить признанного авторитета. Как сообщает издание Autocar, под славным знаменем выйдет паркетник J-Pace, делящий элементы шасси и трансмиссии с Range Rover . Если Range Rover Velar позаимствовал платформу у Jaguar F-Pace , то в случае с моделью J все будет наоборот. Боссы марки надеются, что новинка будет особенно популярной в Китае.

Вообще в ближайшие годы ожидается бум рождаемости «Ягуаров». Всего планируется девять моделей. В 2021 году планируется обновление линейки XE, а годом-другим позже в свет выйдет XF нового поколения. Не забыт спорткар F-Type — в 2020-м появится преемник нынешнего красавца с рядной «шестеркой». Планируется версия с гибридной силовой установкой. У паркетника Jaguar F-Pace дела обстоят неплохо, особенно он хорошо продается в Штатах.

Следующим шагом станет появление бензоэлектрической модификации в 2019 году и полное обновление в 2022-2023-м. Новейший маленький кроссовер E-Pace ориентировочно в 2020 году тоже станет гибридным и претерпит рестайлинг годом позже. Большие перемены ожидаются в стане топ-модели XJ — в следующем году мы увидим седан нового поколения на электрической тяге. Интересно, появится ли традиционный вариант?

На десерт — вероятное возвращение купе XK также с экологичной силовой установкой. Сроки его появления пока неизвестны.