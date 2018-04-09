Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику 

Финский автогонщик Кими Райконнен из команды Ferrari покалечил механика своей команды. На этапе гонки «Формула-1» в Бахрейне во время пит-стопа техники меняли колёса. Заднее колесо менял механик Франческо Цигарини. Райконнен не заметил, что процесс ещё не завершён, и ударил по газам, в результате чего Цигарини сломал ногу. Мужчину немедленно отправили в госпиталь, после 8-часовой операции его состояние оценено как удовлетворительное. Финн завершить гонку не смог — из-за того, что колесо до конца так и не заменили, бодид сошёл с трассы.