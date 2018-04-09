«Оку» показали в стиле Lada Vesta

Представлен дизайн возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta

В Интернете появились неофициальные рендеры дизайна возрожденной отечественной малолитражки — «Ока», которая также известна под другими наименованиями: «ВАЗ-1111», «СеАЗ-1111», «КамАЗ-1111». Сборка этой модели осуществлялась в период с 1987 по 2008 год. Суммарный тираж «Оки» за все годы со старта производства — порядка 700 единиц.

По мнению дизайнеров, внешний облик возрожденной «Оки» будет иметь ту же стилистику, что и последние модели «АвтоВАЗа» Lada XRay и Lada Vesta . Спереди появится уже знакомая по «Весте» и «ХРею» радиаторная решетка, а также новые фары. Боковая линия кузова будет выполнена в таком же Х-образном стиле, как и задняя часть.

Отметим, что до этого представители «АвтоВАЗа» ничего не сообщали о планах по выпуску реинкарнации сити-кара «Ока», поэтому опубликованные рендеры можно считать лишь ознакомительными, демонстрирующими, как могла бы выглядеть возрожденная версия этой модели.