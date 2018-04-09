Mitsubishi представил лимитированную спецверсию пикапа L200

Британское подразделение Mitsubishi Motors представил новую лимитированную версию пикапа L200, который получил название Barbarian SVPII. Данная модель разработана в рамках программы Special Vehicle Projects (SVP), запущенной компанией Mitsubishi. Её концепция ориентирована на создание необычных спецверсий автомобилей японской марки. Поскольку это лимитированная серия, то всего будет выпущено 250 таких пикапов. Они будут предлагаться в двух цветовых гаммах — перламутровый чёрный (‘pearlescent Diamond Black’) и серый металлик (‘metallic Atlantic Grey’), оба с ярко-оранжевой отделкой.

В оснащение пикапа L200 Barbarian SVPII входят: 17-дюймовые чёрно-оранжевые колёса с шинами BF Goodrich All-terrain, новая решётка радиатора и накрышные рейлинги.

Для жителей Великобритании автомобиль будет доступен уже в мае. Его стоимость составит от £29,830 (на сегодняшний день порядка 2 386 400 руб.). Стоит отметить, что Barbarian SVPII — это уже второй по счёту пикап, созданный в рамках проекта SVP. Так, в прошлом году на выставке СV Show в Бирмингеме компания Mitsubishi представила первую подобную разработку — модель L200 Barbarian SVP (см. фото ниже).

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