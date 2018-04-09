Седан Geely Emgrand GT с «начинкой» Volvo: «живые» фотографии

Компания Geely готовит к дебюту гибридную версию флагманской «четырехдверки» Borui. В России стандартную модель продают под именем Emgrand GT.

Официальные изображения экстерьера и интерьера гибридной модификации Borui, получившей к названию приставку GE, китайская марка распространила несколько дней назад. Теперь же в Сеть выложили «живые» фотографии новинки — снимки оказались в распоряжении местного издания Autohome.

Согласно свежим данным, гибрид Borui GE предложат в двух версиях: с возможность подзарядки от электросети (PHEV, plug-in hybrid) и без нее. Обе оснащены установкой, которая предусмотрена для построенных на платформе CMA «паркетника» Volvo XC40 и автомобилей марки Lynk&Co. Напомним, шведский бренд принадлежит Джили, а Lynk&Co — это совместный проект китайцев и шведов. «Тележку» CMA компании Volvo и Geely также разработали вместе.

Гибридный седан Borui GE оснащен бензиновой «турботройкой» 1.5, электромотором, семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и литий-ионным аккумулятором (расположен в центральном тоннеле). Отдача установки пока не раскрывается. Зато известно, что только на электротяге Borui GE PHEV сможет проехать примерно 60 км, а средний расход топлива такой модификации составит 1,5 л/100 км.

Внешне от стандартного седана гибрид отличается бамперами, радиаторной решеткой, фарами и фонарями. Длина Geely Borui GE выросла на 30 мм до 4 986 мм, размер колесной базы увеличен до 2 870 мм (+20 мм по сравнению с обычной моделью). В салоне гибрида — другая передняя панель, виртуальная «приборка», новая мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма. В центральном тоннеле в Borui GE появилась ниша, в ней имеется беспроводная зарядка для смартфонов.

На фото: Geely Borui GE Ожидается, что публичная премьера Borui GE состоится в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля. На китайский рынок гибридные версии выйдут в июле-августе. О планах Geely продавать новые модификации за пределами Поднебесной информации пока нет.

Напомним, обычный Geely Borui в Китае обновился в прошлом году. На родине марки «четырехдверка» доступна с бензиновыми турбодвигателем 1.8 (184 л.с.) и «атмосферником» 2.4 (162 л.с.), оба сочетаются с шестидиапазонным «автоматом». В России сегодня продают дореформенный Emgrand GT, у нас модель можно купить со 163-сильным турбомотором 1.8 и двигателем 2.4 мощностью 148 л.с., цена — от 1 389 000 рублей. В Geely пока не анонсировали сроки появления на нашем рынке обновленного седана.

По материалам: www.kolesa.ru