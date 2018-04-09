«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». СП «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти) приостановило конвейер из-за нехватки комплектующих.

"Работа конвейера была временно приостановлена 4 марта во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков", — сообщает «АвтоВАЗ». Компания объявит о возобновлении работы дополнительно. «В настоящий момент отгрузки дилерам осуществляются в штатном режиме», — уточнил представитель компании. СП «GM-АвтоВАЗ» приостанавливало производство в мае 2017 г. из-за срыва поставок комплектующих поставщиком «Завод Автокомпонент». В 2017 г. СП увеличиол продажи в Россиии на 4,6% до 29844 автомобилей. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva. На 2016 г. намечали запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако осуществление проекта отложено на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.