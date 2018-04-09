Ещё
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Далее:
Читайте также:
Ещё

«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». СП «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти) приостановило конвейер из-за нехватки комплектующих.
"Работа конвейера была временно приостановлена 4 марта во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков", — сообщает «АвтоВАЗ». Компания объявит о возобновлении работы дополнительно. «В настоящий момент отгрузки дилерам осуществляются в штатном режиме», — уточнил представитель компании. СП «GM-АвтоВАЗ» приостанавливало производство в мае 2017 г. из-за срыва поставок комплектующих поставщиком «Завод Автокомпонент». В 2017 г. СП увеличиол продажи в Россиии на 4,6% до 29844 автомобилей. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva. На 2016 г. намечали запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако осуществление проекта отложено на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.
Вести.Ru: последние новости
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!) Chery привезла в Россию спецверсию кроссовера Tiggo 3 Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Водитель протащил пенсионерку за ноги1
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение