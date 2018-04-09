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Видео: 1900-сильный Nissan Patrol против Mercedes-Benz SLR McLaren
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Видео: 1900-сильный Nissan Patrol против Mercedes-Benz SLR McLaren 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Сильно доработанный внедорожник Nissan Patrol, оснащенный 1900-сильным двигателем, сравнили в гонке по прямой с гиперкаром Mercedes-Benz SLR McLaren. Ролик с заездом и рассказом о «Ниссане» опубликован на официальном канале издания Auto Bild на YouTube.
Постройкой 1900-сильного «Патрола» занималась дубайская компания F Performance. Фирма специализируется на доработке автомобилей компании Nissan и этот внедорожник — не первый ее подобный проект. Гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren оснащен 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мощность мотора составляет 626 лошадиных сил.
Ранее в интернете появилось видео, на котором показано, как 2000-сильная модификация внедорожника Nissan Patorl разгоняется до 205 миль в час, что эквивалентно примерно 328 километрам в час.
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