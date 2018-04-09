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На автополигоне в Москве пройдут гонки на суперкарах
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На автополигоне в Москве пройдут гонки на суперкарах 

Мир24 3 часа назад
В них примут участие 50 суперкаров и другие машины, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«50 суперкаров мощностью от 400 л.с. и несколько машин мощностью более 1000 л.с. примут участие в парных заездах на 804 метра. Динамометрическая прямая длиной 5 км позволяет безопасно разогнаться до высоких скоростей», — говорится в сообщении.
Гоночные заезды организует Youtube-канал DSC OFF совместно с правительством Москвы.
На мероприятии ожидаются около 3 тысяч зрителей. Для них будут доступны три категории билетов — стандартная, премиум и VIP. До полигона пустят бесплатные автобусы. На мероприятии будут дежурить сотрудники экстренных служб.
Гоночные заезды пройдут 2-3 июня.
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