На автополигоне в Москве пройдут гонки на суперкарах

В них примут участие 50 суперкаров и другие машины, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«50 суперкаров мощностью от 400 л.с. и несколько машин мощностью более 1000 л.с. примут участие в парных заездах на 804 метра. Динамометрическая прямая длиной 5 км позволяет безопасно разогнаться до высоких скоростей», — говорится в сообщении.

Гоночные заезды организует Youtube-канал DSC OFF совместно с правительством Москвы

На мероприятии ожидаются около 3 тысяч зрителей. Для них будут доступны три категории билетов — стандартная, премиум и VIP. До полигона пустят бесплатные автобусы. На мероприятии будут дежурить сотрудники экстренных служб.

Гоночные заезды пройдут 2-3 июня.

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