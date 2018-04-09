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Lada 4x4 примерила новый цвет
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Lada 4x4 примерила новый цвет 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Моду на камуфляжную окраску среди российских внедорожников задал Chevrolet Niva: в его палитре такой цвет появился два года назад. Летом 2017-го трехцветный вариант стал доступен и для классической «Нивы», но — только в юбилейной комплектации. Теперь же АвтоВАЗ расширил предложение по камуфляжным вариантам.
Отныне заказать броский колер можно для трехдверного внедорожника в комплектации Luxe. Стоят такие машины от 534 900 рублей без кондиционера и от 556 900 — с кондиционером. Доплата за камуфляжный окрас составляет 29 тысяч рублей и уже включена в указанные цены. Пятидверные «Нивы», комплектации Standart и Urban пока лишены новой опции.
Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем на них наносят пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков, гармонично сочетающееся с окраской кузова.
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