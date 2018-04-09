В сети появились изображения рестайлинговой Lada Granta 

Портал drom.ru опубликовал заводские рисунки, на которых изображена рестайлинговая Lada Granta. Это, конечно, еще не фирменные фотографии, но уже по скетчам понятно, насколько передок самой дешевой модели будет похож на флагманскую «Весту».
Передние крылья останутся старыми. Заменят «Гранте» капот, фары, решетку радиатора и бампер. Сзади трогать не стали крылья и фонари, изменив крышку багажника и бампер. Главное изменение — переехавший выше задний номерной знак. Этот ход должен избавить корму от визуальной тяжеловесности, и седан станет симпатичнее. Как изменятся сзади версии с другими типами кузова, пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, модель «Калина» уходит из вазовской линейки. Универсал станет частью семейства «Гранта» и не будет отличаться от него внешне. Судьба хэтчбека под вопросом: при наличии еще двух пятидверок, «сарая» и лифтбека, он не слишком востребован рынком. Рестайлинговую «Гранту» официально представят широкой публике в конце августа на Московском автосалоне.