В сети появились изображения рестайлинговой Lada Granta

Портал drom.ru опубликовал заводские рисунки, на которых изображена рестайлинговая Lada Granta . Это, конечно, еще не фирменные фотографии, но уже по скетчам понятно, насколько передок самой дешевой модели будет похож на флагманскую «Весту».

Передние крылья останутся старыми. Заменят «Гранте» капот, фары, решетку радиатора и бампер. Сзади трогать не стали крылья и фонари, изменив крышку багажника и бампер. Главное изменение — переехавший выше задний номерной знак. Этот ход должен избавить корму от визуальной тяжеловесности, и седан станет симпатичнее. Как изменятся сзади версии с другими типами кузова, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, модель «Калина» уходит из вазовской линейки. Универсал станет частью семейства «Гранта» и не будет отличаться от него внешне. Судьба хэтчбека под вопросом: при наличии еще двух пятидверок, «сарая» и лифтбека, он не слишком востребован рынком. Рестайлинговую «Гранту» официально представят широкой публике в конце августа на Московском автосалоне.