Ещё
Jaguar выпустит принципиально новый кроссовер J-Pace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar выпустит принципиально новый кроссовер J-Pace 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Jaguar разрабатывает новый кроссовер, который станет конкурентом Porsche Cayenne. Новинка будет построена на основе шасси Range Rover и названа J-Pace.
Новый кроссовер станет уже четвертым в портфолио британского производителя. При этом стоимость машины планирует не ниже 80 000 фунтов стерлингов. Autocar сообщает, что главным стимулом к созданию такой модели стал успех новых моделей компании — F-Pace и E-Pace. Кроме того, компания ожидает солидных продаж первого электрического паркетника I-Pace.
От «братского» Range Rover новый J-Pace позаимствует не только шасси, но и силовые установки, включая гибридную. Кроме того, дизайнер марки Иэн Каллум заявил что J-Pace будет выполнен в новом дизайнерском стиле.
Запуск модели, тем не менее, намечен лишь на 2021 год. Но уже в следующем году можно ожидать рестайлинг F-Pace, а также премьеру нового поколения XJ, который должен превратиться в ультралюксовый электрический седан-лимузин. Читайте статью на QutoЧитайте также:Обновлённые Nissan Qashqai и X-Trail пропишутся в ПетербургеРоссиянам предложат азербайджанские автомобилиВидео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках
Quto.ru: последние новости
Lexus вернул в Россию спорт-седан IS 300 Фото нового кроссовера Volkswagen Tayron слили в Сеть Обновления Lada Granta полностью рассекречены
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение