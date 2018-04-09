Jaguar выпустит принципиально новый кроссовер J-Pace 

Компания Jaguar разрабатывает новый кроссовер, который станет конкурентом Porsche Cayenne. Новинка будет построена на основе шасси Range Rover и названа J-Pace.
Новый кроссовер станет уже четвертым в портфолио британского производителя. При этом стоимость машины планирует не ниже 80 000 фунтов стерлингов. Autocar сообщает, что главным стимулом к созданию такой модели стал успех новых моделей компании — F-Pace и E-Pace. Кроме того, компания ожидает солидных продаж первого электрического паркетника I-Pace.
От «братского» Range Rover новый J-Pace позаимствует не только шасси, но и силовые установки, включая гибридную. Кроме того, дизайнер марки Иэн Каллум заявил что J-Pace будет выполнен в новом дизайнерском стиле.
Запуск модели, тем не менее, намечен лишь на 2021 год. Но уже в следующем году можно ожидать рестайлинг F-Pace, а также премьеру нового поколения XJ, который должен превратиться в ультралюксовый электрический седан-лимузин. Читайте статью на QutoЧитайте также:Обновлённые Nissan Qashqai и X-Trail пропишутся в ПетербургеРоссиянам предложат азербайджанские автомобилиВидео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках