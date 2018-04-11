Пикап Ram Rebel получает две мощные версии

Компания Fiat Chrysler Automobiles готовится запустить сразу несколько вариантов Rebel, под названием TR и TRX.

Версия Ram Rebel TR будет оснащена 7,0-литровым двигателем V8 Banshee, способным производить порядка 520 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. В то время как под капотом Rebel TRX расположится 6,2-литровый агрегат, генерирующий 707 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.

Напоминаем, концептуальная модель Ram Rebel TRX (представленная на изображениях) была подкреплена настроенным мотором Hellcat, мощностью в 575 лошадиных сил. А это значительно больше, нежели у Ford F-150 Raptor, где от 5,4-литрового двигателя поступает 310 лошадиных сил и 395 Нм крутящего момента, и от более мощной версии, оснащенной 6,2-литровым агрегатом, — 411 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента. Также для сравнения, GM предлагает внедорожные версии (Z71 и AT4) нового Silverado и GMC Sierra , однако самым мощным двигателем является 6,2-литровый V8, обеспечивающий 420 лошадиных сил и 622 Нм крутящего момента.