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Пикап Ram Rebel получает две мощные версии
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Пикап Ram Rebel получает две мощные версии 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Компания Fiat Chrysler Automobiles готовится запустить сразу несколько вариантов Rebel, под названием TR и TRX.
Версия Ram Rebel TR будет оснащена 7,0-литровым двигателем V8 Banshee, способным производить порядка 520 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. В то время как под капотом Rebel TRX расположится 6,2-литровый агрегат, генерирующий 707 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Напоминаем, концептуальная модель Ram Rebel TRX (представленная на изображениях) была подкреплена настроенным мотором Hellcat, мощностью в 575 лошадиных сил. А это значительно больше, нежели у Ford F-150 Raptor, где от 5,4-литрового двигателя поступает 310 лошадиных сил и 395 Нм крутящего момента, и от более мощной версии, оснащенной 6,2-литровым агрегатом, — 411 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента. Также для сравнения, GM предлагает внедорожные версии (Z71 и AT4) нового Silverado и GMC Sierra, однако самым мощным двигателем является 6,2-литровый V8, обеспечивающий 420 лошадиных сил и 622 Нм крутящего момента.
В это же время, недавно представленная версия Toyota Tundra TRD Pro, использует 5,7-литровый V8, что производит всего 381 лошадиную силу и 542 Нм крутящего момента, а Nissan Titan — 5,6-литрового V8, обеспечивающий 390 лошадиных сил и 532 Нм крутящего момента.
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