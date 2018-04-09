В Петербурге пройдет выставка «Мир автомобиля»

Международная, уже 27-я по счету, выставка будет работать 11-15 апреля в Петербургском СКК. Портал «Карельские Вести» выступает информационным спонсором мероприятия.

На стендах выставки посетители смогут ознакомиться с премьерами и новинками сезона, современными гаджетами и технологиями и воспользоваться выгодными предложениями от известных брендов. Кроме того, запланированы зрелищные шоу, тест-драйвы, мастер-классы, выступления известных артистов, а также розыгрыш автомобиля и других ценных призов.

На выставке можно будет ознакомиться с новинкой российского автопрома — Трицикл — мультифункциональное «рабочее» транспортное средство, «впечатляющее грузоподъемностью до 1 000 кг».

Для любителей зрелищ предназначена развлекательная программа: экстремальное Шоу Мастеров от звездных пилотов Rally Club и DRIFT с ежедневной программой, Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту и Чемпионат среди Colin McRae Rally, а также — конкурсы и мастер-классы, детские развлечения, азы экстремального вождения, призы и ценные подарки.

Выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ» работает 11-15 апреля 2018 года в Петербургском СКК (проспект Ю. Гагарина, 8, станция метро «Парк Победы»).

По материалам: www.kolesa.ru