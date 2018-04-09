Флагманский кроссовер Kia: первые подробности

Машину могут построить на заднеприводной платформе седана Kia Quoris.

В российской и американской линейке Kia присутствует внедорожник Mohave, самый крупный полноприводник марки. Он уже немолод: первое и единственное поколение выпускается с 2008 года. Поэтому в следующем году ожидается дебют преемника. Причем пока неясно, под каким именем он появится на рынке.

Намек на флагманский вседорожник был сделан в январе 2016 года. На выставке в Детройте был представлен концепт Kia Telluride. Гибридная силовая установка в серию, скорее всего, не пойдет, а вот дизайн, полагаем, изменится лишь в нюансах. По предварительной информации, кроссовер построят на заднеприводной платформе нового Kia Quoris.

Вседорожник будет иметь три ряда сидений уже в базовой комплектации. Позиционироваться как премиальная модель он не станет: эту честь в гамме концерна Hyundai-Kia оставят машинам бренда Genesis, у которого запланирован в скором времени запуск одного-двух кроссоверов. Автомобиль продолжит продаваться в США и России, но не в Европе. В Старом Свете самым большим SUV Kia останется Sorento.

Полагаем, что флагманский полноприводник дебютирует в 2019 году на одном из американских моторшоу. Возможно — в Детройте в самом начале года.