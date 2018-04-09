Ещё
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Флагманский кроссовер Kia: первые подробности 

CarClub 2 часа назад
Фото: Kia
Машину могут построить на заднеприводной платформе седана Kia Quoris.
В российской и американской линейке Kia присутствует внедорожник Mohave, самый крупный полноприводник марки. Он уже немолод: первое и единственное поколение выпускается с 2008 года. Поэтому в следующем году ожидается дебют преемника. Причем пока неясно, под каким именем он появится на рынке.
Намек на флагманский вседорожник был сделан в январе 2016 года. На выставке в Детройте был представлен концепт Kia Telluride. Гибридная силовая установка в серию, скорее всего, не пойдет, а вот дизайн, полагаем, изменится лишь в нюансах. По предварительной информации, кроссовер построят на заднеприводной платформе нового Kia Quoris.
Вседорожник будет иметь три ряда сидений уже в базовой комплектации. Позиционироваться как премиальная модель он не станет: эту честь в гамме концерна Hyundai-Kia оставят машинам бренда Genesis, у которого запланирован в скором времени запуск одного-двух кроссоверов. Автомобиль продолжит продаваться в США и России, но не в Европе. В Старом Свете самым большим SUV Kia останется Sorento.
Полагаем, что флагманский полноприводник дебютирует в 2019 году на одном из американских моторшоу. Возможно — в Детройте в самом начале года.
CarClub: последние новости
Результат дизельгейта запечатлели на видео Chevrolet Traverse: цены и конкуренты Lada 4x4 примерила новый цвет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Водитель протащил пенсионерку за ноги1
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение