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Глава Tesla анонсировал выпуск полноприводного электромобиля
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Глава Tesla анонсировал выпуск полноприводного электромобиля 

Прайм 23 часа назад
Фото: Прайм
Создатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter анонсировал начало выпуска полноприводного электрокара с двумя моторами.
По словам изобретателя, полноприводная Tesla может быдь создана уже в июле текущего года, однако для начала концерн должен нарастить объемы.
"Нам необходимо выйти на показатель 5 тысяч электрокаров Tesla 3 в неделю, прежде чем добавить нововведение, которое усложнит производство", — пояснил Маск.
Он добавил, что только после наращивания объема производства будет дан старт выпуску более сложных моделей, которые потребуют под себя дополнительное оборудование и сборочные операции.
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 Ещё 14 источников 
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