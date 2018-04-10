Глава Tesla анонсировал выпуск полноприводного электромобиля

Создатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter анонсировал начало выпуска полноприводного электрокара с двумя моторами.

По словам изобретателя, полноприводная Tesla может быдь создана уже в июле текущего года, однако для начала концерн должен нарастить объемы.

"Нам необходимо выйти на показатель 5 тысяч электрокаров Tesla 3 в неделю, прежде чем добавить нововведение, которое усложнит производство", — пояснил Маск.

Он добавил, что только после наращивания объема производства будет дан старт выпуску более сложных моделей, которые потребуют под себя дополнительное оборудование и сборочные операции.