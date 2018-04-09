Ещё
Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3 

Motor.ru 13 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Tesla выпустит полноприводную модификацию электрокара Model 3 после того, как объем производства модели достигнет пяти тысяч автомобилей в неделю. Об этом написал глава автопроизводителя Илон Маск, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети Twitter.
По прогнозу бизнесмена, такой объем выпуска может быть достигнут к июлю текущего года. После этого компания будет готова добавлять Model 3 новые опции и оборудование, которые сейчас усложнили бы процесс увеличения объема производства.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что компания Tesla сталкивается с трудностями в производстве Model 3. В частности, до предприятия компании не могло дойти необходимое оборудование, находящееся в Германии.
Позже стало известно, что около 40 процентов деталей, поступающих на сборочный конвейер Model 3 — бракованные и не соответствуют начальной спецификации.
Тем не менее, Илон Маск сообщил, что компания уже выпускает более 2000 электрокаров в неделю и собирается в ближайшее время дополнительно нарастить объем.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Редкие и эксклюзивные Toyota RAV4 Самые маленькие и самые огромные двигатели Появились фотографии нового кроссовера Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение