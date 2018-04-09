Один из 50 трековых Lexus LFA с минимальным пробегом выставили на продажу

На апрельских торгах аукционного дома Barrett-Jackson выставят один из 50 экземпляров купе Lexus LFA в трековой модификации Nürburgring Edition. Двухдверка с 2012 года выставлялась в дилерском центре Lexus в Вест-Спрингфилде, Массачусетс, а ее пробег составляет всего 1603 мили (2580 километров). Предполагаемая цена суперкара не называется.

От обычного LFA машины версии Nürburgring Edition отличаются форсированным до 562 лошадиных сил (552 силы в базовой версии) 4,8-литровым двигателем V10 и перенастроенной для более быстрых переключений шестиступенчатой коробкой. Трековый LFA также на 0,1 секунды быстрее в разгоне с нуля до «сотни» — суперкару на это требуется 3,6 секунды. При этом максимальная скорость осталась без изменений — 325 километров в час.

Lexus LFA Nürburgring Edition комплектовался аэродинамическими элементами из углеродного волокна, гоночной подвеской, новой выхлопная системой и полусликовыми покрышки. Цена на момент выхода на рынок в 2011 году составляла 445 000 долларов (26,5 миллиона рублей по текущему курсу).

В декабре прошлого года еще один Lexus LFA Nürburgring Edition выставил на продажу Gooding & Company. Пробег машины составлял менее 100 километров.

Летом 2017-го на складах дилеров Lexus в США нашли 12 непроданных, новых суперкаров LFA. Машины были куплены во время снижения спроса на модель, но так и остались невостребованными.

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