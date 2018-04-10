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Видео: в Сингапуре разбили редкий Lexus LFA
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Видео: в Сингапуре разбили редкий Lexus LFA 

Motor.ru 46 минут назад
Фото: Motor.ru
Житель Сингапура не справился с управлением и разбил редкий суперкар Lexus LFA. Видео с аварией опубликовано пользователем Эйвери Вонг в сети Facebook.
По данным издания The Straits Times, владелец решил продемонстрировать возможности автомобиля и резко нажал на педаль газа. Однако суперкар потеряла устойчивость и вылетел на тротуар, подрезав при этом двигавшийся в попутном направлении автобус.
Lexus LFA был выпущен в количестве 500 экземпляров. Пятьдесят из них — машины с трековым пакетом Nurburgring Edition. На момент выхода на рынок в 2010 году цена модели составляла 375 тысяч долларов (23,5 миллиона рублей по текущему курсу). Сейчас она может доходить до 650 тысяч долларов (40,8 миллиона рублей).
Под капотом LFA установлен 4,8-литровый двигатель V10, совмещенный с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Отдача агрегата составляет 560 лошадиных сил и 480 Нм момента. С нуля до 100 километров в час двухдверка способна разгоняться за 3,7 секунды.
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