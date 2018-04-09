Toyota выпустила топ-версию седана Levin

Новая топ-версия седана от японского автобренда Toyota поступила в продажу. Ровно год спустя после выхода в свет базовой модификации Toyota Levin.

По силовой части полноприводный седан получил 1,2-литровый мотор на 116 л.с. в комплекте с вариатором.

Касательно внешнего вида, автоэксперты считают, что автоновинка слишком уж перекликается с автомоделью Camry.

Из «особых примет» можно обозначить: укрупненные воздухозаборники, пересмотренная форма радиаторной решетки, новое решение в форме задних фонарей.

По части наполнения, наверное наиболее интересными можно назвать: систему помощи водителю, круиз-контроль, мультимедиа систему с восьмидюймовым монитором, климатический контроль и панорамный люк с электроприводом. Машина стоит на колесах с 17-дюймовыми дисками.

Ориентировочная стоимость автоновинки заявлена от 129800 юаней для авторынка Китая. О поставках и цене для других регионов мира пока официально не сообщалось.