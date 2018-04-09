Петербургский автозавод приступил к производству тест-модификации Nissan X-Trail

Японская автокомпания Nissan официально сообщила о старте производства тестовой партии освеженного X-Trail.

Изменения модификации автоновинки для российского авторынка по большей части коснулись ходовой части и обеспечения комфорта в управлении автомобилем. В дизайне не так много изменений.

Появление новой версии в модельном ряду X-Trail повлекло за собой полную модернизацию цехов производства. Было установлено много нового и перенастроено имеющееся оборудование.

По словам Игоря Бойцова, технического директора предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, японская автокомпания ведет планомерную и довольно серьезную работу по реализации планов по локализации производства в РФ.

Автоновинка Nissan X-Trail в новой модификации должна прийти на российский авторынок уже в сентябре этого года.

Предыдущая версия Nissan X-Trail хоть и вошла в тройку наиболее популярных в РФ японских автомоделей, однако продажи свои сбавила на 6,3%, реализовав в первом квартале 5255 экземпляров.