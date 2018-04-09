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Петербургский автозавод приступил к производству тест-модификации Nissan X-Trail
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Петербургский автозавод приступил к производству тест-модификации Nissan X-Trail 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Японская автокомпания Nissan официально сообщила о старте производства тестовой партии освеженного X-Trail.
Изменения модификации автоновинки для российского авторынка по большей части коснулись ходовой части и обеспечения комфорта в управлении автомобилем. В дизайне не так много изменений.
Появление новой версии в модельном ряду X-Trail повлекло за собой полную модернизацию цехов производства. Было установлено много нового и перенастроено имеющееся оборудование.
По словам Игоря Бойцова, технического директора предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, японская автокомпания ведет планомерную и довольно серьезную работу по реализации планов по локализации производства в РФ.
Автоновинка Nissan X-Trail в новой модификации должна прийти на российский авторынок уже в сентябре этого года.
Предыдущая версия Nissan X-Trail хоть и вошла в тройку наиболее популярных в РФ японских автомоделей, однако продажи свои сбавила на 6,3%, реализовав в первом квартале 5255 экземпляров.
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