Ещё
Запас хода Tesla Model 3 4WD может быть увеличен до 600 км!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запас хода Tesla Model 3 4WD может быть увеличен до 600 км! 

Автомобили 22 минуты назад
Фото: Автомобили
В течение этого года Илон Маск уже зарегистрировал 19 VIN-номеров на Tesla Model 3 4WD — как и у старших моделей, у Model 3 не будет механической связи между мостами, а каждую из осей станет приводить свой мотор-редуктор. Всё это были опытные экземпляры, они успешно прошли испытания, и вот теперь, когда, пусть и не без труда, но компания увеличивает еженедельный выпуск Model 3. В своём «твиттере» Илон Маск сообщил одному из потенциальных владельцев, что сейчас еженедельный выпуск Model 3 составляет более 2 тыс. экземпляров. Теперь поставлена задача нарастить объем до 5 тыс. машин, что и станет залогом скорого появления полноприводной «трёшки».
Напомним, сейчас Model 3 доступна только тем, кто загодя оформил на неё предзаказ, заплатив $1000 возвратного взноса. Машину пока выпускают только с задним приводом и сроком поставки заказчику от 12 до 18 месяцев. А это значит, что те, кто оформил машину, скажем, полгода назад, скорее всего не получат на свои «Теслы» федеральной скидки в $7500, так как она распространяется только на первые 200 тыс. экземпляров каждой фирмы. Сейчас Model 3 можно заказать с разными вариантами батареи, обеспечивающими пробег от 352 до 496 км. Ожидается, что запас хода полноприводной версии будет увеличен.
Автомобили: последние новости
Volkswagen Passat В7: Горе от ума Suzuki, про которые мы не знаем Залог ее здоровья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Водитель протащил пенсионерку за ноги1
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение