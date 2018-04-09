Запас хода Tesla Model 3 4WD может быть увеличен до 600 км!

В течение этого года Илон Маск уже зарегистрировал 19 VIN-номеров на Tesla Model 3 4WD — как и у старших моделей, у Model 3 не будет механической связи между мостами, а каждую из осей станет приводить свой мотор-редуктор. Всё это были опытные экземпляры, они успешно прошли испытания, и вот теперь, когда, пусть и не без труда, но компания увеличивает еженедельный выпуск Model 3. В своём «твиттере» Илон Маск сообщил одному из потенциальных владельцев, что сейчас еженедельный выпуск Model 3 составляет более 2 тыс. экземпляров. Теперь поставлена задача нарастить объем до 5 тыс. машин, что и станет залогом скорого появления полноприводной «трёшки».

Напомним, сейчас Model 3 доступна только тем, кто загодя оформил на неё предзаказ, заплатив $1000 возвратного взноса. Машину пока выпускают только с задним приводом и сроком поставки заказчику от 12 до 18 месяцев. А это значит, что те, кто оформил машину, скажем, полгода назад, скорее всего не получат на свои «Теслы» федеральной скидки в $7500, так как она распространяется только на первые 200 тыс. экземпляров каждой фирмы. Сейчас Model 3 можно заказать с разными вариантами батареи, обеспечивающими пробег от 352 до 496 км. Ожидается, что запас хода полноприводной версии будет увеличен.