Московский автосалон могут пропустить десятки компаний

Из-за кризиса и недешевого участия Московский автосалон 2016 года ужался всего до нескольких компаний. И в этом году ситуация имеет шансы повториться: участие в ММАС-2018 пока подтвердили менее десятка производителей.