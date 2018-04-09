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Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
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Московский автосалон могут пропустить десятки компаний 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Из-за кризиса и недешевого участия Московский автосалон 2016 года ужался всего до нескольких компаний. И в этом году ситуация имеет шансы повториться: участие в ММАС-2018 пока подтвердили менее десятка производителей.
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