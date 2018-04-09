В апреле Honda CR-V новой формации стала дороже на 20000 рублей

Свежие данные от автоаналитиков «Автостата» по состоянию цен на новые машины в апреле месяце на российском авторынке показали, что популярная автомодель Honda CR-V прибавила в цене.

Неприятные для почитателей автобренда изменения коснулись модификации Lifestyle". Новый ценник для этой версии стартует от 2079900 рублей.

В модификации с 2,4-литровым мотором на 186 л.с. «Prestige» машина стоит теперь от 2489900 рублей.

А вот базовая модификация «Elegance» с двухлитровым мотором на 150 л.с. осталась в прежней цене — от 1859000 российских рублей.

Отметим, что все обозначенные модификации идут с полным приводом и вариатором. Данное повышение стоимости японской автомодели уже второе в этом году.

Не нужно быть супер аналитиком, чтобы не понять — автопроизводитель играет на популярности автомодели (в 2017 году второе место в сегменте-SUV), накручивая цену. Сомнительный коммерческий прием.