CARCADE подписала соглашение о продолжении партнерства с Jaguar Land Rover

Лизинговая компания CARCADE (ООО «Каркаде») и Jaguar Land Rover (ООО «Ягуар Ленд Ровер») вернулись к сотрудничеству в формате private label в рамках программы Jaguar Land Rover Financial Services. Соглашение об официальном партнерстве было подписано 2 апреля, сообщают в CARCADE.

«Тем самым CARCADE вновь приобрела статус провайдера услуги лизинга автомобилей знаменитых британских брендов в России», — отмечается в релизе.

В CARCADE указывают, что, являясь официальным провайдером программы Jaguar Land Rover Financial Services с 2011 года, компания неоднократно обеспечивала себе лидерство в лизинговых продажах автомобилей Jaguar и Land Rover на территории РФ. Всего лизингодатель в период с 2011 по 2017 год приобрел для клиентов порядка 2,5 тыс. автомобилей Land Rover и 330 автомобилей Jaguar. По итогам 2017 года CARCADE вошла в топ-тройку лизинговых компаний по продажам автомобилей Jaguar и Land Rover с помощью инструмента финансовой аренды, а в течение первых трех месяцев 2018 года нарастила продажи автомобилей бренда на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В настоящее время совместным предложением компаний в программе Jaguar Land Rover Financial Services является услуга «Всегда на новом». Ее условия дают возможность предпринимателям пересесть на обновленные модели автомобилей Land Rover, воспользовавшись программой trade-in у официальных дилеров марки. Полученные от продажи средства лизингополучатель может направить на погашение первого платежа или его части, а клиенты, уже имеющие договор лизинга, за счет данных средств могут компенсировать и оставшиеся по договору платежи, и первоначальный взнос за новую машину.

«При этом в рамках предложения действуют сниженные ценовые тарифы, возможность оформления новой сделки в течение двух рабочих дней всего по двум документам и комфортные сервисы. В частности, подбор размера ежемесячного платежа, комплексное страхование, оплату которого можно включить в лизинговый график, регистрация транспорта, персональное сопровождение и консультации в течение всего срока действия договора», — указывают в CARCADE.

В качестве официального провайдера программы и с соответствующей поддержкой автопроизводителя компания CARCADE планирует увеличить продажи Jaguar и Land Rover в лизинг не менее чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года.