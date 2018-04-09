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«ИЖ-2715» — самый распространенный пикап в России
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«ИЖ-2715» — самый распространенный пикап в России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
«ИЖ-2715» — самый распространенный пикап в России Бестселлер Ижевского автозавода, модель «ИЖ-2715», остается самым распространенным пикапом в России. Исследование «Автостат Инфо» показало, что в российском парке пикапов на начало 2018 года насчитывается 128 293 автомобиля «ИЖ-2715».
Второе место по представленности в парке пикапов занимает модель Toyota Hilux. По статистике компании, в России насчитывается 71 063 таких пикапов. На третьем месте находится «ИЖ-2717»: всего 70 341 такой пикап есть в России по состоянию на начало 2018 года. Помимо этого, в российском парке пикапов представлено 56 713 пикапов Mitsubishi L200, а также 23 497 пикапов UAZ Pickup, 16 768 пикапов «ВИС-2345» и 14 864 пикапа Volkswagen Amarok.
Данные «Автостат Инфо» показывают, что на начало текущего года в стране насчитывается всего 498 570 пикапов. При этом парк пикапов-иномарок включает в себя 226 467 машин, а парк российских пикапов — 272 103 авто. Большая половина пикапов в российском парке — это машин возрастом старше 10 лет (всего 299 053 таких авто).
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