«ИЖ-2715» — самый распространенный пикап в России

«ИЖ-2715» — самый распространенный пикап в России Бестселлер Ижевского автозавода, модель «ИЖ-2715», остается самым распространенным пикапом в России. Исследование «Автостат Инфо» показало, что в российском парке пикапов на начало 2018 года насчитывается 128 293 автомобиля «ИЖ-2715».

Второе место по представленности в парке пикапов занимает модель Toyota Hilux . По статистике компании, в России насчитывается 71 063 таких пикапов. На третьем месте находится «ИЖ-2717»: всего 70 341 такой пикап есть в России по состоянию на начало 2018 года. Помимо этого, в российском парке пикапов представлено 56 713 пикапов Mitsubishi L200, а также 23 497 пикапов UAZ Pickup, 16 768 пикапов «ВИС-2345» и 14 864 пикапа Volkswagen Amarok

Данные «Автостат Инфо» показывают, что на начало текущего года в стране насчитывается всего 498 570 пикапов. При этом парк пикапов-иномарок включает в себя 226 467 машин, а парк российских пикапов — 272 103 авто. Большая половина пикапов в российском парке — это машин возрастом старше 10 лет (всего 299 053 таких авто).