Гаишник не достучался до Бастрыкина

СК не нашел состава преступления после жалобы капитана ГИБДД из Сургута Бастрыкину

В управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) завершилась доследственная проверка по факту обращения к главе СК России сотрудника ГИБДД региона Сергея Иванова.

Видеообращение капитан Иванов опубликовал на своем канале в Youtube 26 февраля.

В нем инспектор пожаловался на коррупцию и злоупотребления среди своих руководителей.

Выбор в качестве адресата Бастрыкина он объяснил «отсутствием реакции со стороны регионального СК, а также отсутствием реакции при направлении письменных обращений на сайт СК России».

Заявление принципиального гаишника вызвало резонанс в СМИ, на сегодняшний день его посмотрели почти 34 тысячи человек.

«По долгу службы я неоднократно докладывал руководству не только о фактах многочисленных нарушений в деятельности ГИБДД Сургута, но и о фактах коррупции в органах ГАИ. Однако по данным фактам не только не были проведены в установленном порядке проверки, но и эти факты просто умалчивались, а также принимались меры к сокрытию фактов самим руководством ГИБДД на тот период. Считаю, что именно поэтому я стал неугоден руководству, а именно заместителю начальника ГИБДД Сургута подполковнику полиции Евгений Духовникову, так как он неоднократно говорил мне, что, дословно, — «поставит палки в мои колеса». Я это воспринимал так, что он будет принимать все возможные меры, чтобы убрать меня не только с должности командира, но и с ГИБДД Сургута вообще. Впоследствии в отношении меня возбудили уголовное дело, и основанием для возбуждения дела и доследственной проверки послужило заявление некоего гражданина Русакова, которое пришло по почте», — заявлял Иванов.

При этом самого Русакова следователям, по его словам, найти так и не удалось.

По словам Иванова, при знакомстве с материалами уголовного дела он обратил внимание на то, что подпись и почерк Русакова имеют внешнее сходство с почерком и подписью Духовникова. «Мои доводы основываются на двух проведенных почерковедческих исследований, где специалистами в заключении указано, что элемент подписи гражданина Русакова, а также подпись на конверте, направленный в Прокуратуру ХМАО — Югры, имеют совпадения с подписью и почерком, заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту подполковника полиции Духовникова.

То есть, на данный момент у меня есть все основания предположить, что заместитель начальника ГИБДД Духовников, составил заявление от имени Русакова, подписал его, частично изменив свою подпись, написал и заполнил конверт, приложил к нему видео с патрульных автомашин, и направил его в СК ХМАО, что послужило в дальнейшем основанием для проведения в отношении меня доследственной проверки, а впоследствии и возбуждении в отношении меня уголовного дела», — заявлял инспектор-правдоруб.

Свои подозрения о фальсификации заявления от имени Русакова полицейский озвучивал в заявлениях в окружные СК и прокуратуру , но реакции на них не было.

Проверить заявления Иванова поручил лично глава СК Александр Бастрыкин — соответствующее сообщение было опубликовано 28 февраля. «Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решение», — отмечалось в пресс-релизе СК.

В ходе проверки ее срок был продлен до 30 марта. О неутешительных для капитана Иванова итогах разбирательства «Газете.Ru» рассказала официальный представитель регионального управления СК Алина Никифорова

«В своем обращении Иванов сообщает о фальсификации начальником ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Духовниковым заявления от имени Русакова, которое имеется в материалах уголовного дела по обвинению Иванова в превышении должностных полномочий. В частности, Иванов сообщает о том, что Духовников подписал само заявление и почтовый конверт для его отправки, — напомнила она суть жалобы. — В ходе проверки установлено, что в материалах уголовного дела по обвинению Иванова в превышении должностных полномочий имеется заявление от имени Русакова, в котором сообщается о незаконных действиях Иванова. При изучении материалов уголовного дела, обвинительного заключения к нему, установлено, что заявление от имени Русакова не признавалось следователем вещественным доказательством. Кроме этого, данное заявление не являлось поводом и основанием для возбуждения уголовного дела».

Также следователи провели почерковедческую экспертизу почтового конверта. «Согласно выводам эксперта рукописные записи на почтовом конверте выполнены не Духовниковым, не Ивановым, а другим лицом (лицами)», — сообщила Никифорова.

Попытка идентифицировать подпись, стоящую под заявлением Русакова также не увенчалась успехом. «Эксперт сообщил о невозможности проведения сравнительного исследования поскольку исследуемая подпись и образцы подписей Духовникова Е. В. и Иванова С. В. состоят из безбуквенных штрихов и в них отсутствуют аналогичные графические изображения для сравнительного исследования», — отметили в СК.

В конечном итоге проверяющие пришли к выводу, что «данных, свидетельствующих о совершении какого-либо преступления не получено».

«По результатам проверки 30.03.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события указанного преступления, а также по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Духовникова состава указанного преступления» — подытожили в СК.

Об итогах проверки капитан Иванов узнал от корреспондента «Газеты.Ru». После этого он лично позвонил следователю, на что тот ответил, что Иванову уже направлено соответствующее письмо. Полицейский хочет дождаться официального ответа из СК и уже потом будет определять свои дальнейшие шаги.

О Сергее Иванове «Газета.Ru» писала в мае 2017-го, спустя год после того, как начались все его злоключения. В апреле 2016-го года командир роты в свой выходной осмелился задержать очень непростого водителя — сына экс-главы ГИБДД региона Сергея Алгазина-младшего. Отпрыск высокопоставленного гаишника устроил ДТП, при этом, предположительно был изрядно пьян — проезжавший мимо Иванов вызвал на место подчиненных, чтобы все оформить, как следует.

Однако несколько экипажей, несмотря на прямые указания комроты, так и не смогли осуществить «продувку» Алгазина. У одного не оказалось собой алкотестера, а другой наряд и вовсе скрылся от Иванова на объездной дороге, где капитан его и нашел. При этом задержанного сына экс-главы ГИБДД в салоне уже не было. Кроме того, в системе видеонаблюдения, установленной в салоне патрульной машины, отсутствовала флешка с записью задержания.

«На видеорегистраторе были видны следы взлома, царапины какие-то. Дело в том, что достать оттуда карту памяти может только руководящий состав, у которого есть специальный ключ, а рядовым сотрудникам пришлось взламывать аппарат. Я спросил у инспекторов, где флешка, они ничего, естественно, ответить не смогли, стояли только красные, молчали, — рассказывал год назад «Газете.Ru» Иванов. — В итоге дело замяли, Алгазина к ответственности не привлекли».

Именно настойчивые попытки Иванова добиться справедливого разбирательства, по его мнению, и вызвали как резкие нападки Духовникова, так и все дальнейшие неприятности по службе. В течение месяца после инцидента на Иванова «повесили» три дисциплинарных проступка. Однако принципиальный капитан, который заподозрил, что таким образом его пытаются подвести к увольнению, оспорил их и добился отмены.

В конечном итоге в мае 2017-го на Иванова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при задержании уже другого водителя.

По версии следствия, в мае 2016 года в Сургуте полицейские преследовали отказавшегося предоставить документы нарушителя. После долгой погони водителя все же удалось остановить. В ходе жесткого задержания, которое попало на видео, Иванов якобы дважды ударил пассажира автомобиля ногой. Однако сам Иванов уверяет, что сделал это только после того, как задерживаемый мужчина нанес ему два удара в область паха.

«На следующий день меня к себе замначальника вызвал, видео показал и спросил: «Вот видишь, что ты делаешь? А вот теперь вспомни историю с Алгазиным», — рассказывал тогда Иванов.

В итоге в возбужденном на капитана уголовном деле упоминаний о том, что полицейский сам получил два удара от пассажира, нет.

В подтверждение своих слов Иванов публиковал ту самую видеозапись задержания. На ней действительно можно различить, что первым удар капитану наносит именно задерживаемый мужчина.

При этом, судя по ролику, насилие к лихачам куда больше применяли коллеги Иванова, однако к ним у СК никаких претензий почему-то не возникло.

Подобные скандалы в региональных подразделениях ГИБДД происходят довольно часто. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о похожей истории «самого честного гаишника» из еще одного города в ХМАО — Нижневартовска. Тогда инспектор Сергей Ласкин привел наглядные видеодоказательства того, что его руководство «замяло» дело двух пьяных водителей, в том числе действующего сотрудника МВД , однако всего его обращения по этому поводу к руководству силовых структур страны оказались безрезультатны. В итоге Ласкина уволили из МВД «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», а разоблаченные им нарушители сохранили свои водительские права.