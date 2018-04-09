В линейке Volkswagen появился седан Lavida Plus 

Немецкая марка рассекретила «четырехдверку» Lavida нового поколения, которая предназначена только для Поднебесной.
Модель Lavida разработана специально для китайского рынка, ее выпускают на заводе СП Volkswagen и концерна SAIC. Первая Лавида дебютировала в 2008 году, она построена на платформе PQ34 (она же лежит в основе, например, VW Golf четвертого поколения). В 2012 представили модель второй генерации, которая сохранила «тележку» предшественницы. В 2013-м появился универсал Gran Lavida, с 2015-го в Китае продают обновленные «четырехдверку» и «сарай». А в этом году на «поднебесный» рынок выйдет модель третьего поколения.
Так как предыдущая генерация остается в строю, то новинка получила к имени приставку Plus. Первым в продажу поступит седан, его фотографии опубликованы китайским подразделением Volkswagen. Универсал представят позже, возможно, в следующем году.
Volkswagen Lavida Plus построен на платформе MQB. Длина модели третьего поколения равна 4 670 мм, что на 65 мм больше, чем у прежней Лавиды. Ширина выросла на 41 мм и достигла 1 806 мм, высота составляет 1 474 мм (+14 мм), колесная база — 2 688 мм (+78 мм).
В списке оборудования новинки значатся: светодиодная оптика, мультимедийная система с большим тачскрином, автопарковщик, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, круиз-контроль, камера заднего вида.
По предварительным данным, в Китае Volkswagen Lavida Plus предложат с новым бензиновым «атмосферником» 1.5 MPI мощностью 116 л.с., а также с турбомоторами 1.2 TSI и 1.4 TSI. Два последних двигателя есть и в гамме Lavida предыдущего поколения, однако у нового седана отдача мотора 1.2 увеличена со 110 до 116 л.с., а движка 1.4 — со 131 до 150 л.с. Кстати, модель второго поколения можно купить с атмосферным мотором 1.6, выдающим 110 л.с. Трансмиссии Lavida Plus — пяти— или шестиступенчатая «механика», DSG-7.
Публичный показ Lavida Plus состоится в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля текущего года. До дилеров новинка доберется в мае, цены пока не объявлены. Предыдущая Лавида стоит от 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 008 000 рублей по актуальному курсу. Между тем китайцам до сих пор предлагается дореформенный седан Lavida второго поколения, такую модель продают с приставкой Classic, а стоит она дороже рестайлинговой — ее цена стартует с отметки в 112 900 юаней (примерно 1 036 000 рублей).
Компания Volkswagen не планирует выводить Lavida за пределы китайского рынка. В Поднебесной же модель предыдущего поколения занимает вторую строчку в списке самых продаваемых авто: в 2017-м в этой стране реализовано более 517 000 седанов (включая Classic) и универсалов. Впереди лишь компактвэн Wuling Hongguang (более 532 000 единиц).
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По материалам: www.kolesa.ru