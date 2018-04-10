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Volkswagen представил новый седан Lavida Plus
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Volkswagen представил новый седан Lavida Plus 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Volkswagen рассекретил седан Lavida свежей генерации, который в названии получил приставку Plus.
Мировой общественности новую четырехдверку представят 25 апреля на автовыставке в Пекине.
Новый Volkswagen Lavida Plus лежит на современной «тележке» MQB. В отличие от своего предшественника габариты автомобиля заметно больше. Так в длину модель прибавила 65 мм и составляет 4 670 мм, показатели ширины выросли на 41 мм (1 806 мм), высоты на 14 мм (1 474 мм), а колесная база увеличилась на 78 мм (2 688 мм).
В подкапотном отсеке нового седана будет стоять 1,5-литровый «атмосферник», который вырабатывает 116 сил или турбодвигатели объемом 1,2 или 1,4 литра, мощностью 116 или 150 л.с. В паре с ними трудиться 5— и 6-ступенчатая механика или 7-диапозонный робот DSG.
Добавим, что Lavida Plus разработан специально для китайских покупателей. Стоимость новинки сообщат уже в самое ближайшее время. Напомним, что дореформенная модель в Поднебесной стоит от 109 900 юаней (1 010 000 руб.).
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