За очередную фанатскую игрушку Lotus просит 9 миллионов рублей!

Очередной экземпляр, который вытрясет из поклонников Lotus последние фунты стерлингов, будет произведён всего лишь в 25 экземплярах. Специальную версию Exige Cup 430 Type 25 изготовят в память об автомобиле «Формулы-1» Lotus Type 25, подготовленным основателем марки Колином Чепменом к сезону 1962 года. В том сезоне Lotus Type 25, оснащённый двигателем Climax V8, помог Джиму Кларку стать вторым в зачёте чемпионата мира, а уже в следующем году подняться на высшую ступень пьедестала.

Как ни трудно догадаться, Exige Cup 430 Type 25 спроектировали на базе Exige с минимальными переделками, касающимися в основном дизайна. Машину выпустят всего в 25 экземплярах, а бонусом владельцу будет сертификат, подписанный президентом Lotus Жаном-Марком Галем. Ах да, ещё — экскурсия по фабрике! За Exige Cup 430 Type 25 просят выложить аж 110 000 фунтов стерлингов. И это на треть больше, чем за самый обычный Exige Cup 430.

С места до «сотни» «британец» разгоняется за 3,3 с, его 3,5-литровый двигатель V6 развивает 430 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Снаряженная масса машины — около тонны.

Отметим, что ещё в начале 90-х на базе модели Elise инженеры Lotus предлагали версию, которая так и называлась — Type 25 Jim Clark.