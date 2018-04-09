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Лучше просто выкинуть деньги — худшие SUV 2017
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Лучше просто выкинуть деньги — худшие SUV 2017 

Car-Mania 21 минуту назад
Фото: Car-Mania
Агентство JD Power и Consumer Reports опубликовала рейтинг самых ненадежных внедорожников и пикапов на американском рынке. В опросе приняли участие более 35 000 владельцев трехлетних автомобилей.
№7 Dodge Ram 2500/3500
Пикапы Ram 2500 и Ram 3500 — культовые модели в США. Однако они же являются одними из самых ненадежных. JD Power выставило им очень низкие оценки по всем направлениям: от механики до электроники. В отчете отмечается, что оба автомобиля уступают в надежности конкурентам от Ford и Chevrolet. Аналитики Consumer Reports отмечают проблемы с подвеской и топливной системой этих пикапов.
№6 Range Rover Sport
Если о говорить о ненадежности, то никак без британцев не обойтись. Странно даже не то, что Range Rover Sport присутствует в рейтинге, а то, что он единственный из всех британских марок. Он постоянно досаждает владельцам проблемами от мала до велика. И сложно сказать, в чем причина: в конструктивных особенностях или в посредственном качестве комплектующих. В общем, Consumer Reports относит его к самым ненадежным автомобилям 2017 года.
№5 Infiniti QX60
Пятерку самых ненадежных SUV открывают Ниссаны. Простите, точнее Infiniti. По отзывам премиальный QX60 подарит владельцу столько проблем, сколько от всякого бюджетника дождешься. Двигатель, подвеска, трансмиссия, отделка — все это больные точки Infiniti QX60.
№4 Nissan Pathfinder
А вот теперь точно Nissan. Великий Pathfinder схлопотал минимальные оценки от JD за надежность моторов и качество отделки салона. Consumer Reports так же отмечает массу проблем различного калибра, с которыми сталкиваются владельцы этого кроссовера.
№3 Jeep Grand Cherokee
Весь пьедестал «почета» заняли американские марки. Внедорожник Jeep Grand Cherokee очень не понравился экспертам из Consumer Reports за многочисленные проблемы с качеством моторов и электроники. Что интересно, JD Power оценивает внедорожник немного лучше, но все равно с очень низкими оценками.
№2 Jeep Cherokee
Две звезды качества из 5 возможных. В JD не оценили качество моторов и аксессуаров. Качество кузова и интерьера получше — средний уровень. Consumer Reports тоже присвоило машине две звезды из пяти возможных.
№1 Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL  Владельцы этого внедорожника хорошо помнят проблемы с трансмиссией, а так же стремление перевернуться в любом повороте. И если с коробкой и агрегатами более-менее разобрались, то по всем остальным параметрам оба агентства присвоили модели самые низкие рейтинги. Внедорожник заработал всего одну звезду.
Фото: производители, Ирина Шмурова
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