Лучше просто выкинуть деньги — худшие SUV 2017

Агентство JD Power и Consumer Reports опубликовала рейтинг самых ненадежных внедорожников и пикапов на американском рынке. В опросе приняли участие более 35 000 владельцев трехлетних автомобилей.

Пикапы Ram 2500 и Ram 3500 — культовые модели в США. Однако они же являются одними из самых ненадежных. JD Power выставило им очень низкие оценки по всем направлениям: от механики до электроники. В отчете отмечается, что оба автомобиля уступают в надежности конкурентам от Ford Chevrolet . Аналитики Consumer Reports отмечают проблемы с подвеской и топливной системой этих пикапов.

Если о говорить о ненадежности, то никак без британцев не обойтись. Странно даже не то, что Range Rover Sport присутствует в рейтинге, а то, что он единственный из всех британских марок. Он постоянно досаждает владельцам проблемами от мала до велика. И сложно сказать, в чем причина: в конструктивных особенностях или в посредственном качестве комплектующих. В общем, Consumer Reports относит его к самым ненадежным автомобилям 2017 года.

Пятерку самых ненадежных SUV открывают Ниссаны . Простите, точнее Infiniti. По отзывам премиальный QX60 подарит владельцу столько проблем, сколько от всякого бюджетника дождешься. Двигатель, подвеска, трансмиссия, отделка — все это больные точки Infiniti QX60.

А вот теперь точно Nissan. Великий Pathfinder схлопотал минимальные оценки от JD за надежность моторов и качество отделки салона. Consumer Reports так же отмечает массу проблем различного калибра, с которыми сталкиваются владельцы этого кроссовера.

Весь пьедестал «почета» заняли американские марки. Внедорожник Jeep Grand Cherokee очень не понравился экспертам из Consumer Reports за многочисленные проблемы с качеством моторов и электроники. Что интересно, JD Power оценивает внедорожник немного лучше, но все равно с очень низкими оценками.

Две звезды качества из 5 возможных. В JD не оценили качество моторов и аксессуаров. Качество кузова и интерьера получше — средний уровень. Consumer Reports тоже присвоило машине две звезды из пяти возможных.

№1 Chevrolet Suburban GMC Yukon XL Владельцы этого внедорожника хорошо помнят проблемы с трансмиссией, а так же стремление перевернуться в любом повороте. И если с коробкой и агрегатами более-менее разобрались, то по всем остальным параметрам оба агентства присвоили модели самые низкие рейтинги. Внедорожник заработал всего одну звезду.

Фото: производители, Ирина Шмурова