Агентство JD Power и Consumer Reports опубликовала рейтинг самых ненадежных внедорожников и пикапов на американском рынке. В опросе приняли участие более 35 000 владельцев трехлетних автомобилей.
№7 Dodge Ram 2500/3500
Пикапы Ram 2500 и Ram 3500 — культовые модели в США. Однако они же являются одними из самых ненадежных. JD Power выставило им очень низкие оценки по всем направлениям: от механики до электроники. В отчете отмечается, что оба автомобиля уступают в надежности конкурентам от Ford и Chevrolet. Аналитики Consumer Reports отмечают проблемы с подвеской и топливной системой этих пикапов.
№6 Range Rover Sport
Если о говорить о ненадежности, то никак без британцев не обойтись. Странно даже не то, что Range Rover Sport присутствует в рейтинге, а то, что он единственный из всех британских марок. Он постоянно досаждает владельцам проблемами от мала до велика. И сложно сказать, в чем причина: в конструктивных особенностях или в посредственном качестве комплектующих. В общем, Consumer Reports относит его к самым ненадежным автомобилям 2017 года.
Пятерку самых ненадежных SUV открывают Ниссаны. Простите, точнее Infiniti. По отзывам премиальный QX60 подарит владельцу столько проблем, сколько от всякого бюджетника дождешься. Двигатель, подвеска, трансмиссия, отделка — все это больные точки Infiniti QX60.
А вот теперь точно Nissan. Великий Pathfinder схлопотал минимальные оценки от JD за надежность моторов и качество отделки салона. Consumer Reports так же отмечает массу проблем различного калибра, с которыми сталкиваются владельцы этого кроссовера.
№3 Jeep Grand Cherokee
Весь пьедестал «почета» заняли американские марки. Внедорожник Jeep Grand Cherokee очень не понравился экспертам из Consumer Reports за многочисленные проблемы с качеством моторов и электроники. Что интересно, JD Power оценивает внедорожник немного лучше, но все равно с очень низкими оценками.
Две звезды качества из 5 возможных. В JD не оценили качество моторов и аксессуаров. Качество кузова и интерьера получше — средний уровень. Consumer Reports тоже присвоило машине две звезды из пяти возможных.
№1 Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL Владельцы этого внедорожника хорошо помнят проблемы с трансмиссией, а так же стремление перевернуться в любом повороте. И если с коробкой и агрегатами более-менее разобрались, то по всем остальным параметрам оба агентства присвоили модели самые низкие рейтинги. Внедорожник заработал всего одну звезду.
Фото: производители, Ирина Шмурова