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Финский концерн YIT реконструирует два участка трассы М1 «Беларусь»
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Финский концерн YIT реконструирует два участка трассы М1 «Беларусь» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Дорожное подразделение финского строительного концерна YIT получило контракт субподряда стоимостью 11,5 миллионов евро на реконструкцию двух участков российской федеральной трассы М1 «Беларусь», говорится в сообщении концерна.
Как уточняется в нем, по контракту, заключенному с компанией «Мостотрест-сервис», концерн выполнит реконструкцию двух участков магистрали М-1 южнее города Гагарина (Смоленская область) общей протяженностью 15 километров.
Работы начнутся в апреле 2018 года и продлятся до октября 2019 года, добавляется в сообщении.
Четырехполосная магистраль М-1 общей протяженностью 450 километров является частью европейского маршрута E30 и азиатского маршрута AH6. Проходит по территории Московской и Смоленской областей.
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