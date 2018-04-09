Финский концерн YIT реконструирует два участка трассы М1 «Беларусь»

МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Дорожное подразделение финского строительного концерна YIT получило контракт субподряда стоимостью 11,5 миллионов евро на реконструкцию двух участков российской федеральной трассы М1 «Беларусь», говорится в сообщении концерна.

Как уточняется в нем, по контракту, заключенному с компанией «Мостотрест-сервис», концерн выполнит реконструкцию двух участков магистрали М-1 южнее города Гагарина (Смоленская область) общей протяженностью 15 километров.

Работы начнутся в апреле 2018 года и продлятся до октября 2019 года, добавляется в сообщении.

Четырехполосная магистраль М-1 общей протяженностью 450 километров является частью европейского маршрута E30 и азиатского маршрута AH6. Проходит по территории Московской и Смоленской областей.