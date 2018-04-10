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Концептуальное авто Wey получило автономное управление
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Концептуальное авто Wey получило автономное управление 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Премиальный бренд Wey, который принадлежит китайской корпорации Great Wall, разместил в сети тизеры своего очередного внедорожника. Премьера должна состоятся уже в этом месяце в Пекине на профильном мероприятии.
Название концептуальной версии пока держится в тайне, как и основные технические характеристики. Однако, представители компании заявили о том, что новинка получит так называемую систему пятого руля, которая подразумевает автономное управления. Более того, внедорожник получит электрическую установку.
Напомним, что годом ранее бренд уже представлял концептуальный электрический кроссовер. У него был весьма футуристический дизайн. А новая модель получила более стильные классические линии, на основании чего можно предполагать, что серийный электрокар будет олицетворять особенности последнего концепта.
Напомним, что бренд собирается вывести свои автомобили на европейский и американский рынки. Если паркетники появятся в России, то, скорее всего, они будут продаваться через дилерские центры Haval.
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