Концептуальное авто Wey получило автономное управление

Премиальный бренд Wey, который принадлежит китайской корпорации Great Wall, разместил в сети тизеры своего очередного внедорожника. Премьера должна состоятся уже в этом месяце в Пекине на профильном мероприятии.

Название концептуальной версии пока держится в тайне, как и основные технические характеристики. Однако, представители компании заявили о том, что новинка получит так называемую систему пятого руля, которая подразумевает автономное управления. Более того, внедорожник получит электрическую установку.

Напомним, что годом ранее бренд уже представлял концептуальный электрический кроссовер. У него был весьма футуристический дизайн. А новая модель получила более стильные классические линии, на основании чего можно предполагать, что серийный электрокар будет олицетворять особенности последнего концепта.

Напомним, что бренд собирается вывести свои автомобили на европейский и американский рынки. Если паркетники появятся в России, то, скорее всего, они будут продаваться через дилерские центры Haval.