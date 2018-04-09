Новый кросс премиального суббренда Great Wall поедет без участия водителя

Марка Wey, принадлежащая китайской компании Great Wall распространила тизеры нового концептуального вседорожника. Премьера модели состоится в конце апреля на Пекинском мотор-шоу.

Название концепта бренда Wey пока не раскрывается, подробности о «начинке» тоже держатся в секрете. В компании лишь заявили о том, что прототип получил электрическую установку и систему автономного управления так называемого пятого уровня — то есть вседорожник сможет передвигаться без участия водителя.

Кстати, в прошлом году Wey представил во Франкфурте другой концептуальный электрокросс — XEV (об установке этого SUV в компании не рассказали). У того прототипа был более футуристичный дизайн, чем у предстоящей пекинской премьеры. Так что, вероятно, в экстерьере будущих серийных моделей марки будут прослеживаться черты именно нового концепта, а не прошлогоднего.

Напомним, компания Great Wall представила бренд Wey в 2016 году, он позиционируется выше, чем марка Haval, которая также принадлежит китайскому автогиганту. Пока Wey продает машины лишь на родине, в его линейке две модели: кроссоверы VV5 и VV7. «Пятерка» оснащается бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.0 мощностью 197 л.с. «Семерка» тоже доступна с двигателем 2.0T, но с отдачей в 234 л.с. Оба вседорожника укомплектованы семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, привод — только передний.

В ближайшем будущем Wey запустит в продажу третий кроссовер — полноприводный подзаряжаемый гибрид P8, построенный на базе VV7. Под капотом нового «паркетника» установлен бензиновый турбомотор 2.0, на задней оси — электродвигатель. Модель укомплектована шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача установки составляет 340 л.с., только на электротяге кросс проедет около 50 км, общая дальнобойность — до 600 км. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 6,5 секунды.

Как сообщалось ранее, Great Wall намерена вывести бренд Wey на рынки Европы и США. Ожидается, что в Штатах кроссоверы новой марки появятся через три года, до Старого света они могут добраться раньше. В Great Wall также рассматривают возможность запуска продаж «паркетников» Wey и в России: если положительное решение будет принято, то у нас кроссоверы, вероятно, будут реализовывать через дилерские центры Haval.

По материалам: www.kolesa.ru