Chevrolet освежил Camaro

Производитель подретушировал внешность и добавил новое оборудование маслкару.

Передняя часть кузова купе и кабриолета Chevrolet Camaro значительно преобразилась. Были переработаны бампер и решетка радиатора, головная оптика, предлагаемая в светодиодном исполнении, и капот. Корма изменилась за счет бампера и фонарей. Версии RS и SS получили 20-дюймовые колеса нового дизайна.

Купе и кабриолет Chevrolet Camaro SS, оснащаемое 461-сильной «восьмеркой» объемом 6,2 литра, получили десятискоростную автоматическую коробку передач, заменившую восьмискоростную.

В семействе Camaro появилась новое исполнение Turbo 1LE с 278-сильным двухлитровым двигателем объемом 2,0 литра. Автомобиль в этой версии также имеет подвеску с другими настройками и стабилизаторами поперечной устойчивости большего диаметра, тормозами Brembo, рулем с замшевой отделкой и гоночным режимом езды.

Изменения в списке оборудования модели включают доработанную камеру заднего вида с функцией вывода изображения на зеркало в салоне, новую информационно-развлекательную систему тачскрином диагональю семь или восемь дюймов, телеметрическую систему, а также систему предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом.

Напомним, модель Chevrolet Camaro доступна на российском рынке. У нас маслкар продается пока в дореформенном варианте с 238-сильным турбомотором объемом 2,0 литра. Стартовый ценник автомобиля составляет 2 990 000 рублей.

Кстати, буквально на днях Chevrolet представил три обновленные модели: Cruze, Spark и Malibu.

По материалам: www.kolesa.ru