Московский автосалон пройдет без автомобилей 

Стало известно, что будущий Московский Международный Автосалон 2018 может не состояться по причине отсутствия участников. 30 автомобильных компаний заявили о том, что не будут выставляться в Москве. Причина — завышенные цены.
Не первый год автоконцерны заявляют о чрезмерных ценах и неэффективности. Из-за этого у организаторов ММАС возникали проблемы и раньше. Но, скорее всего, причина еще и в том, что производители не видят в лишних тратах на рынке, который утратил свое значение и пребывает в перманентном кризисе. Возможны и политические причины.
Сейчас уже известно, что марки BMW, Mini, Audi, Smart, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Skoda, Volvo, Nissan, Infiniti, Porsche, Citroёn, Peugeot, Subaru, Suzuki, Honda, Mazda, SsangYong, Chevrolet, Cadillac, Datsun, Geely, Chery, Changan, Hawtai, Haima и Ravon не будут участвовать в выставке. Организаторы уже получили официальные отказы.
Марки Ford, Mitsubishi, Fiat Chrysler, Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW и Brilliance пока не ответили. Велика вероятность, что они тоже откажутся.
Единственные, кто подтвердил участие — это Lada, Renault, УАЗ, Hyundai, Kia, Volkswagen, Lifan и Haval. Но премьер в рамках салона от них не ожидается. Компании просто представят свои автомобили. При условии, что автосалон в «Крокус-Экспо» вообще состоится.
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