Московский автосалон пройдет без автомобилей

Стало известно, что будущий Московский Международный Автосалон 2018 может не состояться по причине отсутствия участников. 30 автомобильных компаний заявили о том, что не будут выставляться в Москве. Причина — завышенные цены.

Не первый год автоконцерны заявляют о чрезмерных ценах и неэффективности. Из-за этого у организаторов ММАС возникали проблемы и раньше. Но, скорее всего, причина еще и в том, что производители не видят в лишних тратах на рынке, который утратил свое значение и пребывает в перманентном кризисе. Возможны и политические причины.

Renault, УАЗ, Hyundai, Kia, Volkswagen, Единственные, кто подтвердил участие — это Lada Lifan и Haval. Но премьер в рамках салона от них не ожидается. Компании просто представят свои автомобили. При условии, что автосалон в «Крокус-Экспо» вообще состоится.

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